Киев, , 16:38 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины под надуманным предлогом планирует объявить в международный розыск народного депутата, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Тарас Козак Liga.net

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, которое было обнародовано сегодня. 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в заявлении партии подчеркивается, что за прошедшее время власть так и не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего обвинения в адрес народного депутата.

«Все, что власть Зеленского может, это использовать админресурс, фальсифицировать уголовные дела, вводить незаконные санкции для борьбы с оппозицией во внесудебном и антиконституционном порядке, для препятствования законной политической деятельности народных депутатов от ОПЗЖ. Зеленский и его окружение четко продемонстрировали: они не остановятся перед самыми грязными методами политической борьбы, насильственными преступлениями с привлечением уличных банд, действующих под вывеской национал-радикальных организаций», — отметили в оппозиционной политсиле.

В ОПЗЖ особо подчеркнули — вместо того чтобы направить все свои силы на борьбу с экономическим кризисом и обнищанием украинцев, действующая власть воюет с оппозицией.

«Закрываются СМИ, идет наступление на независимость судебной системы, против оппозиции фабрикуются бредовые уголовные дела. Чиновники сорят бюджетными деньгами и растаскивают их по своим карманам. Но единственной задачей всех силовых ведомств стало антиконституционное преследование оппозиционеров», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ уверены, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака является расправой над независимыми СМИ, телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK, и уничтожением свободы слова в Украине.

«Мы заявляем, что все обвинения в отношении Тараса Козака являются полностью незаконными и политически мотивированными. Требуем от власти прекратить политические репрессии. Обращаемся ко всему международному сообществу с призывом не идти на поводу у зарвавшейся Зе-команды и не делить с ней ответственность за уничтожение украинской демократии и расправу над свободой слова», — отмечается в документе.

В заврешение члены партии выразили надежду, что международное сообщество даст свою жесткую оценку «незаконным, антиконституционным и внесудебным преследованиям, проводимым Зеленским и его окружением для установления в Украине диктатуры».

ИА REGNUM напоминает, что депутат Рады Тарас Козак является формальным владельцем трёх главных оппозиционных телеканалов страны, закрытых по решению властей в феврале этого года. Совнацбез Украины утвердил решение о закрытии телеканалов, введя санкции против Козака и его активов. На тот момент депутат ОПЗЖ отсутствовал на территории Украины. Позже власти страны выдвинули в адрес парламентария еще ряд обвинений.