Москва, , 16:34 — REGNUM Президенту США Джо Байдену следует просить прощения у жителей Афганистана за те беспорядки в их стране, виновниками которых стали Штаты. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Джо Байден Gage Skidmore

Американскому лидеру стоит извиниться за подлость, которой США отплатили своим союзникам в Афганистане, считает участник ток-шоу.

«Пусть Байден встанет на колени в Белом доме и принесет извинения афганскому народу. Пусть все, кто целовали ботинки бандитствующему афроамериканскому элементу на улицах американских городов и приносили извинения, пусть принесут извинения афганскому народу за эти зверства, подлость и цинизм», — сказал Коротченко.

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