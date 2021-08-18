Москва, 18 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Москве со своим коллегой из Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш, сообщает 18 августа пресс-служба МИД РФ.

European Commission DG ECHO Сирт, Ливия

Главной темой встречи станет продвижение межливийского переговорного процесса.

«Министры обсудят складывающуюся ситуацию в Ливии, включая пути ее комплексной нормализации в свете предпринимаемых коллективных усилий по продвижению межливийского переговорного процесса», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем предстоящий визит Мангуш в Москву в качестве важного шага на пути укрепления нашего конструктивного взаимодействия с Ливией», — отмечает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, после уничтожения ливийского государства силами НАТО и местных исламистов в Ливии продолжается хаос и двоевластие. В феврале 2021 года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Тем не менее, до сих пор остаются нерешенными важнейшие правовые и конституционные вопросы, необходимые для процесса дальнейшего урегулирования.