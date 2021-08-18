Астрахань, 18 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Астрахани с 18 августа в здании на улице Ихтиологической освободили 83 койки, которые ранее использовались для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, госпиталь в подразделении детской больницы им. Н. Н. Силищевой закроют.

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По данным регионального минздрава, пациентов с COVID-19 госпитализируют в десять лечебных учреждений. Для этого задействованы 1895 коек, из них 24% свободно.

При этом ковидный госпиталь на двадцать коек для детей первого месяца жизни в подразделении для новорождённых областной детской больницы будет работать до окончательной стабилизации эпидемической обстановки.

По словам главы министерства здравоохранения региона Алексея Спирина, в области наметилась тенденция к стабилизации эпидпроцесса — снизилось количество вызовов скорой помощи и уменьшилась доля госпитализированных в инфекционные стационары.