Москва, , 16:27 — REGNUM Международные правозащитные организации предпочитают избегать темы беженцев, которые по вине США вынуждены массово покидать Афганистан. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Правозащитник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Афганистане сейчас по вине США происходят массовая гибель мирных граждан, на что правозащитные организации попросту закрывают глаза.

«Я хочу обратиться к международной правозащитным организациям, ко всяким борцам за демократию. Почему вы засунули свои языки в одно место и оттуда вы их не вынимаете? На ваших глазах происходит убийство мирных афганцев с участием американских военных», — заявил Коротченко.

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