Москва, 18 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Стример и TikTok-блогер Даша Корейка (настоящее имя — Максим Матвеев) готовится сменить пол. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Даша Корейка

Блогер поделился снимком медицинского направления на обследование для дальнейшей смены пола. «Надеюсь, вы поддерживаете мой выбор», — подписал фото Матвеев.

ИА REGNUM напоминает, что Даша Корейка стал популярен в 2020 году благодаря своему эпатажному поведению на стримах и в соцсетях. Блогер выкладывал ролики в женских образах, на видео он кричал, плакал или ругался.