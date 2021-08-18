Белгород, 18 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. С начала 2021 года по субсидированным рейсам из аэропорта Белгорода отправились в полёт более 10 тысяч пассажиров. Действуют два финансируемых авианаправления, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства региона.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Маршрутом Белгород — Екатеринбург, который открыли в начале февраля 2021 года, воспользовались семь тысяч человек. Вторая полётная программа — в Минеральные Воды — была запущена 1 июня. За это время в Ставрополье отправились свыше трёх тысяч человек.

В 2022 году белгородские власти планируют расширить субсидируемые направления до 10 маршрутов.