Ярославль, 18 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит Ярославской области 255 миллионов 800 тысяч рублей на развитие дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Росавтодор.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Всего деньги будут выделены 23 регионам, среди которых есть и граничащие с нашей областью Костромская, Ивановская и Владимирская области. Общая сумма составит 16 миллиардов 700 миллионов рублей.

Как сообщает Росавтодор, дополнительные средства помогут привести в порядок региональные и местные дороги. О том, на какие конкретно дороги в Ярославской области будут потрачены выделенные средства, пока неизвестно.

Это уже второй дополнительный дорожный транш в этом году. В июне Ярославская область получила бюджетный трансферт в 300 миллионов рублей. Эти деньги пошли на ремонт дорог «Нагорье — Берендеево» и «Нерехта — Рождествено — Бурмакино».