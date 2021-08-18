Кемерово, 18 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 имени А.А. Луцика поступили три дыхательных увлажнителя с интегрированными генераторами потока. Эти увлажнители используются с помощью назальных канюль, что сохраняет способность пациента разговаривать, есть, пить или спать непосредственно во время терапии, сообщает минздрав Кузбасса.

Permkrai.ru Пациент с дыхательной недостаточностью

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«Полученное современное оборудование поможет улучшить качество оказания медицинской помощи нашим пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией», — прокомментировал главный врач больницы Георгий Ли.

Оборудование приобретено за счёт спонсорских средств за 1,71 миллиона рублей.