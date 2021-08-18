Казань, 18 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Одиннадцать жителей Татарии за три дня лишились своих сбережений, перечислив злоумышленникам более 8 млн рублей, сообщает 18 августа пресс-служба МВД по РТ.

50.мвд.рф Мошенничество

В большинстве случаев злоумышленники звонят потерпевшим и представляются сотрудниками банков, называют их данные и просят подтверждения в оформлении кредита на их имя. Абоненты сообщают лжебанкирам, что не оформляли займы и операция является несанкционированной. Для ее предотвращения потерпевшим предлагают оформить кредит, а заемные средства перевести на «резервные счета».

Подобным образом своих средств в размере 2,366 млн рублей лишилась 53-летняя фельдшер одной из станций скорой медицинской помощи в Казани, 23-летний оператор нефтяной компании из Нурлата перевел мошенникам 1,22 млн рублей, 66-летний рабочий молочной компании в Набережных Челнах потерял 1,09 млн рублей, 587 тыс. рублей перевела на «безопасные счета» 42-летняя специалист центра культурно-просветительской работы в Бугульме.

Жителей просят при получении звонка от якобы сотрудника банка положить трубку и перезвонить в банк, так как персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно.

ИА REGNUM напоминает, у 76-летней жительницы Казани под предлогом снятия порчи похитили 200 тыс. рублей.

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