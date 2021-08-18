Джакарта, 18 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Правительство Австралии отправило в Индонезию аппараты искусственной вентиляции легких, защитные маски и вакцины для борьбы с коронавирусом, сообщает Antara.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

Помощь была отправлена в Индонезию самолетом авиакомпании Qantas Airways и может быть напрямую использована для борьбы с COVID-19.

Индонезия получила 1000 аппаратов ИВЛ, около 700 кислородных концентраторов, более 170 кислородных баллонов и различных других медицинских расходных материалов, а также 40 000 экспресс-тестов и 2,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 15 768 случаев заражения SARS-CoV-2.

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