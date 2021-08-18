«Ласточка» Москва — Кострома удвоит количество вагонов осенью
Кострома, 18 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Количество вагонов в «Ласточке» из Москвы в Кострому удвоится в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Наталья Диева
Ласточка
Усиление связано с «прогнозируемым увеличением количества пассажиров». Скоростной электропоезд будет курсировать по маршруту сдвоенными составами из 10 вагонов по пятницам и воскресеньям, начиная с 3 и заканчивая 27 сентября.
Напомним, что число вагонов в «Ласточке» было увеличено в июле и августе текущего года. В ближайшее время костромичи ждут появления второго скоростного электропоезда из столицы в областной центр.
Справка: первая «Ласточка» приехала в Кострому 17 июля 2020 года. За январь-июнь 2021 года она перевезла 110 тысяч пассажиров.