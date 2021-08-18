Кострома, 18 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Количество вагонов в «Ласточке» из Москвы в Кострому удвоится в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Наталья Диева Ласточка

Усиление связано с «прогнозируемым увеличением количества пассажиров». Скоростной электропоезд будет курсировать по маршруту сдвоенными составами из 10 вагонов по пятницам и воскресеньям, начиная с 3 и заканчивая 27 сентября.

Напомним, что число вагонов в «Ласточке» было увеличено в июле и августе текущего года. В ближайшее время костромичи ждут появления второго скоростного электропоезда из столицы в областной центр.