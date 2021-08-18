Киев, 18 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. На Украине рассчитывают в этом году выйти на рекордные показатели урожайности, заявил на заседании правительства 18 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Пшеница

Глава правительства отметил, что уже сейчас намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем было по итогам прошлого года.

Ранее власти Украины отмечали, что при благоприятных погодных условиях в этом сезоне страна может собрать 100 млн тонн общего урожая зерновых и масличных, что будет абсолютным рекордом. До этого наибольший урожай на уровне чуть больше 75 млн тонн Украина получили в 2019 году.

Также предполагается, что Украина в этом году может собрать до 32 млн тоннурожая пшеницы, что будет рекордным показателем за всю историю независимости.

ИА REGNUM напоминает, что продажа зерна является одним из ключевых источников заработка для Украины и поступления валюты в страну.