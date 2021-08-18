Челябинск, 18 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

50.мвд.рф Мошенничество

Следователи считают, что в марте этот гражданин похитил 350 тыс. рублей. Их ему отдал местный житель за то, чтобы вернуть вещественные доказательства по уголовному делу.

Преступление выявили представители ФСБ России. Уголовное дело передано прокурору для утверждения соответствующего обвинительного заключения.