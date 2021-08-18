Берлин, 18 августа 2021, 16:06 — REGNUM Двое американских чиновников в Германии обратились за врачебной помощью из-за «гаванского синдрома», пишет 18 августа The Wall Street Journal.

Джордж Крукшанк. Головная боль
Джордж Крукшанк. Головная боль

Сейчас за этими двумя американцами наблюдают германские врачи. Кроме того, подобные жалобы были обнаружены у ряда американцев, командированных в страны ЕС. Это и дипломаты, и сотрудники спецслужб.

Издание утверждает, что «гаванский синдром» наблюдается у тех американцев, которые в ЕС работают по вопросам, «связанным с Россией», в том числе по кибербезопасности, газу, а также занятых в политических переговорах.

Напомним, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой.

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