Берлин, 18 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Двое американских чиновников в Германии обратились за врачебной помощью из-за «гаванского синдрома», пишет 18 августа The Wall Street Journal.

Джордж Крукшанк. Головная боль

Сейчас за этими двумя американцами наблюдают германские врачи. Кроме того, подобные жалобы были обнаружены у ряда американцев, командированных в страны ЕС. Это и дипломаты, и сотрудники спецслужб.

Издание утверждает, что «гаванский синдром» наблюдается у тех американцев, которые в ЕС работают по вопросам, «связанным с Россией», в том числе по кибербезопасности, газу, а также занятых в политических переговорах.

Напомним, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой.