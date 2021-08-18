Тула, 18 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Маскота в виде пряника приняли на работу спасателем МЧС Тульской области. В Сети появились фотографии ростовой куклы, которая будет работать с детьми.

Скриншот с YouTube Маскот Тульский Пряник

Пользователи Twitter активно отреагировали на новость — в социальной сети появилось множество шуток на эту тему. Многие сравнили Тульский Пряник с интернет-мемом «Ватник».

https://twitter.com/RESgtrn/status/1427630392748740608

Кто-то из пользователей уловил сходство Тульского Пряника с героем мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

«Спанч Боб, ты ли это?», — спрашивает пользователь Jane.

«Это же Рашка Квадратный Ватник», — придумал другое имя для маскота пользователь Antibot Version 3.0.

«Хотелось бы увидеть этого креативного умника, что создал такого урода, да ещё с работой с детьми. Пряник похож на гнилого Губку Боба Квадратные Штаны», — пишет Ольга.

Ранее в Сети появилось видео, на котором трое сотрудников МЧС плыли за лодкой в подтопленной Керчи. В плавательном средстве в этот момент находился глава Крыма Сергей Аксёнов.