Астрахань, 18 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Астраханской области 18 августа подтверждено 286 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 48 тыс. 838 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1499 человека.

За весь период 1292 человека скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.