Москва, 18 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, по состоянию на 15:10 по мск, доллар на Московской бирже прибавляет 0,11%, поднимаясь е 73,65 рубля. Евро подрастает 0,2%, поднимаясь до 86,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Рубль слабеет даже несмотря на то, что сегодня котировки нефти, в противовес последней паре сессий, подрастают, а также довольно бодрые итоги очередного размещения ОФЗ Минфином, вновь прошедшего с двойной переподпиской, что уже становится традицией.

Участники рынка ждут сегодня публикации протоколов последнего заседания ФРС, в которых опасаются увидеть какие-то намеки на скорое ужесточение монетарной политики.

Впрочем, так или иначе, к концу августа ясности в этом вопросе прибавится после выступления главы американского регулятора в Джексон-Хоул.

Впрочем, атака на рубль сегодня не выглядит значительной — в целом фундаментальные показатели российской экономики довольно позитивны, как и отчетности российских компаний.

Вероятно, если протоколы ФРС не будут явно свидетельствовать в пользу скорого закручивания гаек, к вечеру рубль вернется в район 73,50 за доллар», — считает эксперт.

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