Воронеж, 18 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Факт хищения около двух миллионов рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод выявлен в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова 18 августа. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

Как предварительно установлено. в 2016 году две частные организации заключили договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и приему на очистку сточных вод из выгребных ям. При этом, согласно договору, сбор и транспортировка сточных вод осуществляется с использованием автотранспортных средств. Однако в ноябре 2016 года здание производственной организации было подключено к магистральному трубопроводу канализации, и транспортировка сточных вод осуществлялась по магистральному трубопроводу. Расчет тарифа за пользование трубопроводом не был произведен.

«Взимание платы за предоставление услуг по водоотведению с использованием магистрального трубопровода и коллектора находящегося в собственности третьей организации без установленного на то тарифа является незаконным. Таким образом, в 2016—2021 годах 51-летний руководитель частной организации обманным путем, без законных на то оснований, получил 2 млн рублей», — уточнили в ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество», подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уточним, что, по данным местных СМИ, речь идёт о руководителе ООО «Левобережные очистные сооружения». Как сообщало ИА REGNUM, именно к ЛОС были претензии со стороны горожан, властей, надзорных органов из-за невыносимой вони, которую были вынуждены терпеть горожане с 2018 года. В марте 2021 года управление Росприроднадзора обвинило ЛОС в причинении вреда Воронежскому водохранилищу более чем на 700 млн рублей.