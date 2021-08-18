Киев, 18 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Волынской области Украины жители одного из сел устроили массовую драку с полицией из-за украденной древесины.

Лес

Информацию об инциденте сообщает 18 августа пресс-служба регионального отделения полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, накануне вечером охрана Зверевского лесоохотничьего хозяйства в Киверцовском районе обнаружила незаконную вырубку леса, после чего по следам протекторов нашли грузовик с древесиной во дворе у жителя села.

Однако попытка обыска у мужчины привела к столкновению с его односельчанами, для урегулирования ситуации пришлось привлекать спецназ. В сообщении отмечается, что наиболее активных участников конфликта идентифицировали, им грозит уголовная ответственность за сопротивление правоохранительным органам.

Также полиция отмечает, что по предварительным оценкам, сумма нанесенного лесному хозяйству ущерба составляет 35 тысяч гривен (около $1,3 тыс.), причём подозреваемого ранее уже ловили на незаконной вырубке.

Напомним, что в июне президент Зеленский на одной из конференций заявил, чтозападные страны лоббируют вывоз леса, чтобы потом продавать на Украину мебель из украинской древесины.

Для улучшения экологической ситуации президент Украины представил план по высадке 1 млрд деревьев на территории страны в течение трёх лет, но специалисты уже объявили его невыполнимым.