Камышлов, Свердловская область, 18 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Смог, уже многие дни беспокоящий жителей Свердловской области, появился из-за крупного лесного пожара под Камышловом. Об этом сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

Пожар тушат уже неделю, и только сейчас его удалось локализовать. Скорее всего, полностью справиться с огнём удастся к вечеру 18 августа.

«Именно из-за этого пожара в Екатеринбурге пахнет гарью», — уточнил Куйвашев.

Глава региона надеется, что смог быстро исчезнет после ликвидации пожара, и жители вновь смогут «нормально дышать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС дали рекомендации гражданам, страдающим от многодневного смога в Свердловской области.