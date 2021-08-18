Москва, 18 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Решение о продлении льготной семейной ипотеке было ожидаемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Mil.ru Ипотека

«Оно ожидаемо и в силу того, что перед выборами власти нужно как можно больше реализовать шагов, которые будут позитивно восприняты населением.

И еще потому, что поддержка строительного сектора как некоего локомотива, тянущего за собой экономику, уже несколько лет является стратегической ставкой правительства.

Программа не только продлена, но и расширена на все семьи, в том числе и с одним ребенком, а при ставке в 6% ипотека уже дешевле нынешней ставки рефинансирования и прогнозируемой инфляции.

Стоит ждать нового взлета цен на жилье, тем более, что этому способствует не только стимулирование спроса данной программы, но и общий разгон мировой инфляции, выражающийся, в том числе и в росте цен на стройматериалы и на внутренние цены на бензин», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

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