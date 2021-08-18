Ереван, , 15:56 — REGNUM Депутаты парламента Армении в ходе заседания 18 августа приняли в окончательном третьем чтении законопроект об ограничении деятельности журналистов на территории законодательного органа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для вступления документа в силу его должен подписать президент республики. В этом случае журналистам в парламенте будет разрешено работать только в отведённых местах.

Инициатором законопроекта выступил депутат от фракции большинства «Гражданский договор» Сисак Габриелян. Документ предполагает, что журналистам выделят специальные места в холле перед залом заседаний, в фойе и в сквере парламента.

Стоит отметить, что журналистское сообщество выступило против этой инициативы. В начале августа представители СМИ начали сбор подписей против законопроекта.