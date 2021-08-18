Глава самоуправления Калуги посетил бывшее общежитие, где идет капремонт
Калуга, 18 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы Михаил Васильев оценили ход капитального ремонта дома №47 по улице В.Никитиной. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, пятиэтажка была построена в 1972 году, ранее здесь располагалось общежитие, сейчас — коммунальные квартиры, в которых проживает 234 человека. В 2021 году начались работы по капитальному ремонту.
«В доме проводится ремонт фасада и замена оконных блоков, — рассказал Михаил Васильев. — Фасад уже заметно преобразился, раньше он был в ужасном состоянии. Также необходим ремонт отмостки, но для этого придётся изыскивать дополнительные средства. Подрядчик работает качественно, соблюдает все сроки». По плану завершение работ намечено на 30 октября, представители подрядной организации уверены в том, что справятся на месяц быстрее.
Депутат Михаил Васильев планирует в ближайшее время провести общее собрание жильцов и обсудить вопрос задолженности за жилищно-коммунальные услуги.