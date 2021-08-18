Рязань, 18 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Рязанской области 18 августа выявлен 121 новый носитель коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,32%. В целом, в Рязанской области подтверждено 37 370 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 34 195 человек. В лечебных учреждениях находится 640 пациентов с коронавирусом, из которых 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных инфекцией в регионе скончались 879 человек.