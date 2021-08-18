Владимир, 18 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Во Владимирской области 18 августа подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 46 тыс. 832 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 43 тыс. 58 пациентов, в том числе 151 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1586 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.