Вашингтон, 18 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Один из основателей студии Innersloth Маркус Бромандер раскритиковал разработчиков Fortnite за создание режима «Самозванцы». Разработчик поделился своими размышлениями о сложившейся ситуации 18 августа на личной странице в Twitter.

Epic Games Fortnite

https://twitter.com/PuffballsUnited/status/1427781760692068352

«Мы не патентовали игровые механики из Among Us, потому что я считаю, что это не приведёт к здоровой игровой индустрии. Но неужели так трудно приложить хотя бы на 10% больше усилий, чтобы привнести в игру нечто своё?», — рассказывает Бромандер.

Напомним, что в популярной многопользовательской игре Fortnite появился специальный режим «Самозванцы». Как сразу отметили пользователи, он почти полностью копирует игровой процесс из Among Us — главной разработки студии Innersloth.