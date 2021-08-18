Ярославль, 18 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля ведёт проверку перевозчиков, которые оказывают жителям областного центра услуги по перевозке общественным транспортом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в транспортных компаниях.

Автобус в Ярославле

Прокуроры изучают работу перевозчиков, работающих на маршрутах, которые были введены или изменены после так называемой транспортной реформы в июле 2021 года. Сотрудники ведомства изучают количество транспорта, который выходит в рейсы. При этом проверки идут даже рано утром, когда автобусы начинают работу. Кроме этого изучается документация и ремонтная база компаний. По словам источника ИА REGNUM, повышенный интерес к работе перевозчиков проявляет и ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа общественного транспорта после реформы вызвала нарекания пассажиров. 11 августа депутат Годсумы Андрей Коваленко передал жалобы ярославцев губернатору Дмитрию Миронову. Связана ли проверка с этими обращениями или нет, неизвестно. В прокуратуре не стали комментировать ситуацию.