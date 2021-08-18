Щелковский район, Московская область, 18 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В городском округе Щелково Подмосковья построят новый детский сад. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Детский сад

На данный момент сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта.

«Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.