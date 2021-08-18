Казань, 18 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В столице Татарии 30 августа будет ограничено движение маломерных судов по акватории Казанки. В соответствии с постановлением за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина, участок реки закроют в связи с проведением салюта в честь Дня республики и города.

ИА REGNUM Праздничный салют

Запрет будет действовать на участке Казанки от моста Миллениум до Кировской дамбы с 21:30 до 22:30 (мск). Также вводится ограничение на использование прогулочных, парусных, спортивных судов, в том числе байдарки, гидроциклы и гребные лодки. Запрет не коснется судов, задействованных в подготовке и проведении праздничного салюта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году с 24 по 30 августа запретили движение маломерных судов в акватории Казанки в связи с проведением соревнований по парусному спорту и мероприятия по презентации пассажирского судна «Чайка».

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