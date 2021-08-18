Сеул, 18 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа школьников из числа представителей мультикультурных семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства образования и министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

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Согласно опубликованным данным, в 2020 году в южнокорейские школы посещали 147 тыс. детей из мультикультурных семей, что на 66,9% больше, чем в 2016 году.

Известно, что среди них 107 тыс. человек посещали начальные школы, 26 тыс. человек — средние школы и 12 тыс. человек — старшие школы.

Кроме того, доля детей из мультикультурных семей, обучающихся в образовательных учреждениях Южной Кореи, увеличилась за четыре года с 1,7% до 2,8%.

Мультикультурная семья — семья, члены которой являются представителями различных культур.