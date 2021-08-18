Воронеж, 18 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже включили в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, приказом управления по охране культурного наследия Воронежской области от 3 августа. Документ опубликован на сайте управления.

Сергей Золотых Воронеж

Теперь в течение 90 дней специалисты должны установить наличие либо отсутствие историко-культурной ценности здания, после чего будет принято решение, получит или нет легендарный ДК охранный статус.

По информации РИА «Воронеж», уведомление о включении ДК в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия направлено собственнику здания.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, построенный в 1967 году и ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», был продан вместе с прилегающим к зданию парком с аукциона. Его приобрела ФК «Аксиома» за 509,4 млн рублей. Новый собственник не раскрывал планы относительно здания и сквера, однако эксперты предполагают, что ДК и сквер выкуплены под снос и застройку.

Резко против уничтожения одного из видовых зданий района выступили воронежцы, они организовали сбор подписей за его сохранение. Также 17 августа письмо с просьбой защитить ДК активисты направили в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Отметим, однако, что внесение в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не спасло старинные постройки бывшего хлебозавода №1 в Воронеже, снесенные в конце 2020 года.