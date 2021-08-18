Москва, 18 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Смарт-карта удобнее бумажного многостраничного паспорта. Если бы это было не так, то, наверное, люди продолжали бы пользоваться бумажными сберкнижками вместо пластиковых карт, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Паспорт

«Но, как видно, помимо карт, получили распространение и бесконтактные платежи при помощи смартфонов (Apple Pay, Android Pay). В некоторых странах, например, в США, водительское удостоверение на пластиковой основе многие десятилетия заменяет паспорт во внутреннем пользовании.

В общем, по поводу того, что пластиковая карта удобнее и технологичнее бумажной книжки, вопроса нет. Так что главный вопрос не в пластике, а в смарт-карте.

Но и у бумаги есть свои плюсы. Как ни забавно, но бумага довольно долговечна и предсказуема. Бумажные паспорта могут сохраняться дольше своих владельцев.

Электронные носители информации не столь долговечны, и их, возможно, придётся обновлять чаще. Вообще, что касается собственно сохранения информации, то мне нравится правило 3−2-1, согласно которому информацию нужно хранить в трёх экземплярах, хотя бы на двух различных видах физических носителей, и хотя бы один экземпляр должен храниться далеко (от двух других).

Так что смарт-карта в совокупности с традиционным паспортом сохраняли бы нашу идентичность надёжнее всего. Но, конечно, основная цель — не напоминать нам, кто мы есть, а упростить обработку информации о нас.

Паспорт тут, конечно, не будет играть главную роль, поскольку при помощи биометрии все и так будут нас узнавать.

Для обеспечения безопасности на государственном уровне смарт-карты надо производить внутри страны. Дефицита леса для производства бумаги у нас нет, и технология её производства не устаревает. Дефицит полупроводников существует, спрос на них только растёт, технологии будут быстро сменять друг друга.

Впрочем, заказчик в лице государства для производителей смарт-карт — это драйвер развития цифровой экономики, и каждый жителей России, пользуясь паспортом со смарт-картой, сможет ощущать себя инвестором в российский хайтек», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ должно быть принято российскими властями до конца 2021 года.

Читайте также: В Минцифры назвали сроки решения о замене бумажного паспорта смарт-картой