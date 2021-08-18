Монреаль, Канада, 18 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Разработчики из студии Behaviour Interactive подтвердили, что новым убийцей в игре Dead by Daylight станет Пинхед — демон из серии фильмов «Восставший из ада». Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

https://twitter.com/DeadByBHVR/status/1427646775532441600

Более того, Пинхед уже доступен на тестовом сервере Dead by Daylight. Сообщается, что игровой процесс за этого персонажа будет строиться на использовании «Шкатулки Лемаршана» — могущественного артефакта из фильма.

Напомним, что Dead by Daylight — это соревновательная игра в жанре ужасов. В рамках матча команда выживших пытается сбежать от могущественного маньяка-убийцы.