Кемерово, 18 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 28 681 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 5944 человека. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Catkin Клещ

Уточняется, что только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 177 человек, в том числе детей — 37.

«За текущий период 2021 года проведены исследования 16 245 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, в 539 клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 9785 клещей, в 2591 клеще обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 198 клещах — возбудитель анаплазмоза, в 376 клещах — возбудитель эрлихиоза», — рассказали в управлении.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 270 человек.