Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 18 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Компания «Зарубежнефть» заинтересована и впредь инвестировать в проекты в Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Об этом заявил заместитель генерального директора компании Игорь Щелкунов 18 августа во время встречи с премьер-министром Республики Сербской Радованом Вишковичем.

Zarubezhneft.ru «Зарубежнефть»

Щелкунов отметил, что «Зарубежнефть» интересует сотрудничество в области газификации, развития сети продаж, инвестирование в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, сообщил телеканал РТРС.

Вишкович со своей стороны отметил, что деятельность российской компании способствует развитию энергетической сферы Республики Сербской, и поэтому власти автономии окажут полную поддержку проектам «Зарубежнефти».

Напомним, что «Зарубежнефть» контролирует единственный нефтеперерабатывающий завод в Боснии и Герцеговине, расположенный в городе Брод в Республике Сербской.