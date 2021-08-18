Киев, 18 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Украине потребуется около 20 лет для того, чтобы по уровню развития догнать Польшу. Об этом написал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Для того чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, нам нужно 20 лет с нереальным для нас показателем роста ВВП в 6% в год», — рассказал он.

Уманский отметил, что сама Польша также не будет стоять на месте. По этой причине Украине нужен экономический прыжок, планомерное развитие ни к чему не приведёт.

«Ответ на вопрос, как Украине стать в один ряд с мировыми лидерами, один: прыгать. Вместо того чтобы догонять, мы прыгнем сразу в шестой технологический уклад. Если мы этого не сделаем, то навсегда останемся на обочине цивилизации вместе со странами третьего мира», — добавил экс-чиновник.

Он заявил, что на Украине ситуация настолько плоха, что это позволит сэкономить на модернизации, ведь цена существующих украинских предприятий «это цена металлолома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине бессмысленно строить «демократическое государство» по американскому образцу.