Екатеринбург, 18 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга отказался согласовывать проект «Башни с бриллиантом», которую хотят разместить в центре города. Решение принято по итогам заседания совета.

Publicvote.tilda.ws Эскиз «Башни с бриллиантом» в Екатеринбурге

В рамках встречи архитекторы и градостроители высказали ряд возражений по объекту, предлагаемого к строительству в Театральном переулке рядом с мэрией города. Проект не стали согласовывать.

В ходе заседания проект глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников и бывший главный архитектор города Екатеринбурга Михаил Вяткин раскритиковали предложенную авторами концепцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор издательства «Татлин»Эдуард Кубенский предложил организовать в Театральном переулке пешеходную зону.