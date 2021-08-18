Баку, 18 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 4129 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 17 740 тестов. Об этом 18 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 377 304 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 341 142 человека, в том числе 968 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 27 813 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5208 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3322 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 15 007 тестов. Выздоровевшими медики признали 847 человек. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане продолжается вакцинация от COVID-19. Первую прививку получили почти 3,5 млн человек. Вторую — почти 2,4 млн.