Красногорск, 18 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Новую трехэтажную школу планируется построить вблизи деревни Путилково Красногорского городского округа Подмосковья. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Rk.gov.ru Школа

Архитектурный образ школы развивает идею детского конструктора: каждый блок фасада выступает как отдельный элемент — кирпичный, цветной или с эффектом деревянной поверхности. Ожидается, что образовательное учреждение сможет принять до 1250 учащихся.

«В проекте школа образует замкнутую композицию с внутренним двором по центру. Яркое современное пространство здания сделает процесс обучения качественно лучше и интереснее», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.