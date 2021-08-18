В Подмосковье построят новую школу
Красногорск, 18 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Новую трехэтажную школу планируется построить вблизи деревни Путилково Красногорского городского округа Подмосковья. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.
Архитектурный образ школы развивает идею детского конструктора: каждый блок фасада выступает как отдельный элемент — кирпичный, цветной или с эффектом деревянной поверхности. Ожидается, что образовательное учреждение сможет принять до 1250 учащихся.
«В проекте школа образует замкнутую композицию с внутренним двором по центру. Яркое современное пространство здания сделает процесс обучения качественно лучше и интереснее», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.