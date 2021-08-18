Сыктывкар, 18 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 257 носителей коронавируса. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 95 случаев, Ухте — 47 и Ижемском районе — 20. Под медицинским наблюдением находятся 7320 человек.

17 августа было зафиксировано 11 летальных исходов от ковида. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 1360 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми замедлились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.