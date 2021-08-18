Волгоград, 18 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Около 88% посевных площадей уже обмолочено в Волгоградской области в ходе уборочной кампании 2021 года. Аграрии собрали 3,3 млн тонн зерновых, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. Перед агрохозяйствами стоит задача также собрать урожай поздних зерновых культур на более 200 тысячах гектаров, из которых 103 тысячи га занято кукурузой.

«Убрав порядка 88% посевных площадей, мы говорим, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны выполним — необходимо собрать четыре миллиона тонн зерна», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Часть урожая направлено в хлебоприёмные пункты, потенциал которых в регионе составляет 6,5 млн тонн.