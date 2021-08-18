Москва, 18 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания и товары объясняется повышением внутреннего спроса, увеличением сроков поставок из-за наличия санитарных требований, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Продукты

«Увеличение стоимости перевозок объясняется также нехваткой рабочей силы, поскольку водители из стран СНГ были вынуждены уехать из России в период «коронакризиса», когда деловая активность в стране была парализована.

Кроме того, подорожали сами автомобили и их обслуживание, топливо. В то же время стоимость транспортных услуг в течение последних лет находилась в стагнации, поэтому представители сектора решили поднять свои тарифы.

Рост цен на транспортные услуги приведет к удорожанию стоимости товаров, вероятнее всего.

Однако на рост стоимости товаров оказывает давление не только повышение транспортных тарифов, но и обесценивание рубля, низкий уровень конкуренции между производителями, дефицит рабочей силы, а также значительный рост цен на удобрения», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, российские отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки.

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