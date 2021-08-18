Стокгольм, 18 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Все затраты на разработку и рекламу игры Biomutant окупились в первую же неделю после релиза проекта. Об этом 18 августа сообщает издание Eurogamer.

Youtube.com|IGN Biomutant

Согласно финансовому отчёту Embracer Group, суммарные продажи Biomutant превысили отметку в один миллион копий. Компания охарактеризовала эти показатели как «соответствующие ожиданиям руководства».

Biomutant — это приключенческий боевик с открытым миром, рассказывающий о звероподобных мутантах и их попытках спасти родные земли. Игра получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.