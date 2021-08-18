Москва, 18 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил в России новую версию Range Rover Velar под названием Auric Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jaguar Land Rover Range Rover Velar Auric Edition

«Название лимитированной серии происходит от латинского Aurum, означающего «золото», что указывает на элегантную отделку Auric Atlas, которая подчеркивает современный и аристократичный дизайн Range Rover Velar», — говорится в сообщении компании.

Экстерьер новинки выделяется за счет 20-дюймовых колесных дисков и необычной отделки радиаторной решетки, капота, дверей и вентиляционных отверстий в передних крыльях.

Предлагается на выбор три варианта окраски кузова: серый оттенок Charente Grey (эксклюзивно для Auric Edition), белый Ostuni Pearl White и черный Santorini Black.

В качестве дополнительной опции доступны 22-дюймовые колесные диски Pincer и контрастная крыша.

Ранее были обнародованы фотографии нового Range Rover Sport, оснащенного двигателем V8 от BMW. Ожидается, что новинка будет представлена на авторынке в конце 2021 года или в начале 2022 года.

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