Монако, 18 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Отмечается, что за Головина отдали свои голоса 33% болельщиков «Монако». Российский футболист провёл на поле 60 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» проиграл «Шахтёру» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.