Фанаты «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Шахтёром»
Монако, 18 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.
Кирилл Венедиктов
Александр Головин
Отмечается, что за Головина отдали свои голоса 33% болельщиков «Монако». Российский футболист провёл на поле 60 минут.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» проиграл «Шахтёру» со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.