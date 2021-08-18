Новосибирск, 18 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Учёные Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) с помощью новых каталитических процессов и материалов планируют получать чистый продукт и повысить эффективность превращения природного газа в водород. Об этом сообщает пресс-служба Института.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

«Водород — перспективное топливо, которое даёт в три раза больше энергии, чем бензин. Водородные заправки делятся на три типа. Первые используют чистый водород, поставляемый с заводов, вторые производят водород с помощью электролиза, третьи получают водород на месте из природного газа. Новосибирские учёные в своём проекте рассматривают третий тип, так как в России большие запасы природного газа и развитая сеть газопроводов. Несмотря на перспективность водородной энергетики для транспорта, пока в России действует одна водородная заправка, в Подмосковье», — уточнили в Институте катализа СО РАН.

По словам старшего научного сотрудника Института, кандидата химических наук Дмитрия Потемкина, внедрению водородной энергетики мешает относительно высокая стоимость производства, а также проблема «курицы и яйца»: пока нет развитой инфраструктуры, не будет большого числа потребителей, но без потребителей развить инфраструктуру сложно.

«В качестве переходного варианта мы предлагаем создать первичную сеть водородных заправок на базе существующей газопроводной сети. Технологии получения водорода из природного газа известны, но они масштабированы под большие мощности. Мы хотим адаптировать их к задаче локального получения водорода высокой чистоты и невысокой мощности, а также улучшить эффективность процессов», — рассказал Потемкин.

Проект «Каталитические материалы и технологии для российской водородной заправки» поддержан Российским научным фондом на три года. За это время планируется создать лабораторную установку для получения водорода, моделирующую работу заправки.