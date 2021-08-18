Киев, 18 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к международным учениям «Объединённые усилия — 2021». Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба ВСУ 18 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

7th Army Training Comma Военные учения. Украина

Как сообщается, учения состоятся в сентябре 2021 года, в них примут участие силовики из 15 стран НАТО. Тренировки пройдут практически на всех полигонах Украины, а также в акватории Чёрного и Азовского морей.

«Будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооружённой агрессии. Ожидается, что «Объединённые усилия — 2021» по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения», — отметили в пресс-службе генштаба Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли учения Сил специальных операций Украины. По словам командующего Объединёнными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировки длились и днём, и ночью.