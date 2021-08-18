Ялта, Крым, 18 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Крыму 16-летняя девушка, жительница Алтайского края, получила травмы при падении с парапланом на плато горы Ай-Петри. Как сообщили 18 августа в пресс-службе Главного следственного Управления СКР по Крыму и Севастополю, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

Предварительно установлено, что владелец параплана незаконно, не имея разрешительных документов, за плату в размере восьми тысяч рублей оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре.

«Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри», — уточнили в СК.

Девочка получила сложную травму спины, перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства.

Следователи намерены установить, насколько системно оказывались незаконные услуги, изучить техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации. Туристов же следователи призывают проверять законность предоставления услуг в развлекательной сфере, прежде чем ими воспользоваться.